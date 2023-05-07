Над Киевом ночью уничтожен вражеский разведывательный беспилотник
Воскресенье, 7 мая 2023, 06:31
Этой ночью силы ПВО сбили над Киевом российский разведывательный беспилотник.
Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram
Прямая речь: "Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен".
Детали: По словам Попко, пока информация о пострадавших или разрушениях отсутствует, данные уточняются.
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