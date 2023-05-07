Над Киевом ночью уничтожен вражеский разведывательный беспилотник

Этой ночью силы ПВО сбили над Киевом российский разведывательный беспилотник.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен".

Детали: По словам Попко, пока информация о пострадавших или разрушениях отсутствует, данные уточняются.