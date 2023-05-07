Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Киевом ночью уничтожен вражеский разведывательный беспилотник

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 06:31
Над Киевом ночью уничтожен вражеский разведывательный беспилотник
Российский разведывательно-ударный БПЛА "Форпост". Иллюстративное фото Генштаба

Этой ночью силы ПВО сбили над Киевом российский разведывательный беспилотник.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен".

Детали: По словам Попко, пока информация о пострадавших или разрушениях отсутствует, данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевбеспилотникивоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Киев
В Киеве заключенные продавали несуществующие генераторы, выдавая себя за вояк в "горячих точках"
"Кинжалов" над Киевом 4 мая не было - Воздушные силы
СМИ на основании фото предположили, что над Киевом впервые сбили "Кинжал"
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: