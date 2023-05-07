Россияне попали ракетой по автопарку в Балаклее, 5 раненых
Воскресенье, 7 мая 2023, 10:12
Российские оккупанты утром в воскресенье 7 мая нанесли ракетный удар по Балаклее Изюмского района, 5 человек ранены.
Источник: глава ОВА Харьковщины Олег Синегубов
Детали: По данным ОВА, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков.
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По предварительной информации, пострадали 5 гражданских людей.
Прямая речь Синегубова: "Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин - 20-ти и 85-ти лет имеют относительно легкие повреждения.
Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь".
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