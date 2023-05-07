Над Москвой густой дым: горели стройматериалы

На западе Москвы в воскресенье горели строительные материалы на открытой площадке стройки, над городом был виден густой черный дым.

Источник: ТАСС со ссылкой на МЧС России

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Детали: Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, информация о пожаре по улице Наташи Ковшовой, дом 17 поступила в 16:34.

В экстренных службах сообщили агентству, что площадь пожара составляет около 150 кв. метров.

Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров, на стройке горела гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.

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По данным российского МЧС, пожар был ликвидирован, пострадавших нет.