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Над Москвой густой дым: горели стройматериалы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 17:41
Над Москвой густой дым: горели стройматериалы
пожар в Москве 7 мая, скриншот видео Baza

На западе Москвы в воскресенье горели строительные материалы на открытой площадке стройки, над городом был виден густой черный дым.

Источник: ТАСС со ссылкой на МЧС России

Детали: Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, информация о пожаре по улице Наташи Ковшовой, дом 17 поступила в 16:34.

В экстренных службах сообщили агентству, что площадь пожара составляет около 150 кв. метров.

Позже площадь пожара выросла до 500 кв. метров, на стройке горела гидроизоляция и утеплитель на открытой площадке.

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По данным российского МЧС, пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Темы: Росcияпожар
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