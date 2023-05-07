Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Никополь снова под обстрелом: ранен мужчина, повреждено предприятие и АЗС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 19:43
Никополь снова под обстрелом: ранен мужчина, повреждено предприятие и АЗС
Никополь, скриншот deepstatemap

В результате обстрела Никополя из тяжелой артиллерии в воскресенье пострадал мужчина, повреждены АЗС и предприятие, автомобили и линия электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Сегодня имеем еще одного пострадавшего в Никополе. Человек ездил по делам, когда враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. У 43-летнего мужчины – рваные раны головы и грудной клетки.

Реклама:

Задело и АЗС, а также транспортное предприятие. Побило две машины – легковую и грузовую. А еще – линию электропередач".

Темы: НикопольвойнаДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Никополь
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: