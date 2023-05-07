Никополь снова под обстрелом: ранен мужчина, повреждено предприятие и АЗС

В результате обстрела Никополя из тяжелой артиллерии в воскресенье пострадал мужчина, повреждены АЗС и предприятие, автомобили и линия электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Сегодня имеем еще одного пострадавшего в Никополе. Человек ездил по делам, когда враг ударил по городу из тяжелой артиллерии. У 43-летнего мужчины – рваные раны головы и грудной клетки.

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Задело и АЗС, а также транспортное предприятие. Побило две машины – легковую и грузовую. А еще – линию электропередач".