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Турция отказалась передать Украине российские С-400, как предлагали США - министр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 22:54
Турция отказалась передать Украине российские С-400, как предлагали США - министр
С-400 на параде в Москве в 2021 году, фото AFP via Getty Images

Турция отказалась от предложения Вашингтона передать Украине систему противоракетной обороны С-400, которую она купила у России.

Источник: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует турецкое агентство Anadolu

Детали: По словам министра, США утверждали, что приобретенная у России система С-400 должна была исключить Турцию из программы истребителей F-35, и предложили Турции передать контроль над системой США или другой стране, например Украине, которая пытается противостоять российским войскам.

Чавушоглу заявил, что эти предложения были неприемлемыми, поскольку они имели целью посягнуть на турецкий суверенитет.

Прямая речь: "США попросили нас отправить С-400 в Украину, и мы сказали "нет".

Больше деталей: Как сообщает турецкое агентство, в 2017 году, когда длительные попытки купить систему противовоздушной обороны у США оказались тщетными, Турция подписала контракт с Россией на приобретение современной системы С-400.

Официальные лица США выступили против их развертывания, утверждая, что С-400 будут несовместимы с системами НАТО. Турция же заявляла, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не будут представлять никакой угрозы для Альянса или его вооружений.

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Отвечая на вопрос о возвращении к программе F-35, Чавушоглу сказал, что Анкара не хочет возвращаться к программе, а скорее хочет получить от Вашингтона деньги, которые она заплатила за истребители до того, как вышла из программы, хотя ее истребители так и не были поставлены.

Сейчас Анкара "производит собственные национальные боевые самолеты", пояснил он, добавив, что Турция также хочет улучшить связи с США и что для этого уже созданы необходимые механизмы.

Но Турция также хочет приобрести у США истребители F-16 и комплекты для их модернизации, добавил он, отметив, что запрос не продвигается в Вашингтоне так быстро, как должен был бы, по его мнению.

Анкара запросила у США истребители F-16 и модернизационные комплекты в октябре 2021 года. Сделка стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать 40 самолетов и модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС.

Темы: ТурцияРосcияСША
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