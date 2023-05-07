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Турция отказалась передать Украине российские С-400, как предлагали США - министр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 22:54
Турция отказалась передать Украине российские С-400, как предлагали США - министр
С-400 на параде в Москве в 2021 году, фото AFP via Getty Images

Турция отказалась от предложения Вашингтона передать Украине систему противоракетной обороны С-400, которую она купила у России.

Источник: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует турецкое агентство Anadolu

Детали: По словам министра, США утверждали, что приобретенная у России система С-400 должна была исключить Турцию из программы истребителей F-35, и предложили Турции передать контроль над системой США или другой стране, например Украине, которая пытается противостоять российским войскам.

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Чавушоглу заявил, что эти предложения были неприемлемыми, поскольку они имели целью посягнуть на турецкий суверенитет.

Прямая речь: "США попросили нас отправить С-400 в Украину, и мы сказали "нет".

Больше деталей: Как сообщает турецкое агентство, в 2017 году, когда длительные попытки купить систему противовоздушной обороны у США оказались тщетными, Турция подписала контракт с Россией на приобретение современной системы С-400.

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Официальные лица США выступили против их развертывания, утверждая, что С-400 будут несовместимы с системами НАТО. Турция же заявляла, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не будут представлять никакой угрозы для Альянса или его вооружений.

Отвечая на вопрос о возвращении к программе F-35, Чавушоглу сказал, что Анкара не хочет возвращаться к программе, а скорее хочет получить от Вашингтона деньги, которые она заплатила за истребители до того, как вышла из программы, хотя ее истребители так и не были поставлены.

Сейчас Анкара "производит собственные национальные боевые самолеты", пояснил он, добавив, что Турция также хочет улучшить связи с США и что для этого уже созданы необходимые механизмы.

Но Турция также хочет приобрести у США истребители F-16 и комплекты для их модернизации, добавил он, отметив, что запрос не продвигается в Вашингтоне так быстро, как должен был бы, по его мнению.

Анкара запросила у США истребители F-16 и модернизационные комплекты в октябре 2021 года. Сделка стоимостью 6 миллиардов долларов будет включать 40 самолетов и модернизационные комплекты для 79 боевых самолетов, которые уже есть на вооружении турецких ВВС.

Темы: ТурцияРосcияСША
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