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Оккупанты вывозят людей из Токмака и имеют проблемы с топливом – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 8 мая 2023, 08:47

Российские захватчики "эвакуируют" из Токмака Запорожской области в направлении оккупированного ими Бердянска своих ставленников и коллаборантов, а также детей с учителями и воспитателями.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке за утро 8 мая

Дословно: "Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей с временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населенного пункта Бердянск. Этой процедуре подлежат представители так называемой местной "власти", коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка".

Детали: При этом на АЗС, по данным украинских военных, наблюдаются очереди за топливом, всем водителям сообщено, что новых поставок топлива не планируется.

А в населенном пункте Веселое Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне наблюдалось уничтожение документации этого учреждения, отмечает Генштаб.

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Темы: Запорожская областьоккупациявойнаГенштаб
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