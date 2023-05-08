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В Киеве поднялся уровень воды: ряд пойменных территорий до сих пор затоплены

Ирина БалачукПонедельник, 8 мая 2023, 13:04
В Киеве поднялся уровень воды: ряд пойменных территорий до сих пор затоплены
Подтопленный участок в Киеве. Фото КГВА

За минувшие сутки уровень воды в Киеве снова поднялся − правда, лишь на 1 сантиметр − ряд низменных территорий остаются затопленными на 45 см.

Источник: КГВА в Telegram, Укргидроэнерго в Facebook

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попка: "По состоянию на 11:00 08.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 300 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 14°C. По сравнению с предыдущим днем уровень половодья увеличился на 1 см. Высота наводнения в пределах столицы продолжает колебаться в районе 9,3 м с небольшими амплитудами роста и спада".

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Детали: По словам начальника КГВА, сейчас половодье угроз городу не несет, аварийных подтоплений не зафиксировано. В то же время уровень опасности гидрологических явлений все же остается желтым (І уровень).

Также до сих пор удерживается затопление поймы слоем около 45 см. В частности, остаются подтопленными острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Попко подчеркнул, что промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления.

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Власти продолжают мониторить прохождение половодья в столице.

Укргидроэнерго сообщает, что по состоянию на 8 мая вторая волна половодья продолжает спадать.

Отмечается, что гидроэлектростанции осуществляют пропуск наводнения через гидроагрегаты и через затворы водосливных плотин гидроэлектростанций в контролируемом режиме.

Таким образом уже более 2 недель подряд высота наводнения в пределах Киева колеблется в районе 9 300 см, что на 60 см ниже максимальных показателей половодья в середине апреля.

Темы: Киевводастихия
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