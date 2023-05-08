СМИ: РФ проводит операцию влияния с целью рассорить Турцию с ЕС и Украиной

Расследование группы европейских изданий установило, что Россия пытается проводить в странах Европы операцию влияния с целью осложнить отношения между Турцией и ЕС, а также ослабить поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале шведского Expressen, участвовавшего в проекте наряду с DR, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, NRK, SVT, Delfi, WDR/NRD и центром "Досье".

Полученные журналистами документы свидетельствуют, что российские спецслужбы активно взялись за тему после антитурецких протестов в Швеции и Дании на фоне блокирования Анкарой вступления этих стран в НАТО. В Москве увидели в этом дополнительную возможность рассорить союзников.

Бумаги получили от якобы одного из сотрудников российских спецслужб, личность которого известна журналистам, но ее не раскрывают.

В объяснении к плану говорится, что между Турцией и ЕС существует явное напряжение не только на уровне официальных отношений, но и из-за растущих исламофобских настроений в европейских обществах. Далее предлагают организовать акции, которые бы дополнительно обострили ситуацию – например, сожжение турецкого флага и портретов Эрдогана в Гааге, большую кампанию с оскорбительными граффити против Эрдогана в крупных городах Европы.

В материале приводится краткое описание предложенной акции: "Пять человек (местные и иммигранты) в масках становятся на флаг Турции и жгут портрет Эрдогана; один из них снимает это на телефон; место – одно из узнаваемых мест Гааги; видео рассылается турецким СМИ и организациям, публикуется в соцсетях и т.д.".

Из документов следует, что некоторые такие постановочные акции организовали с нанятыми "протестующими", а в некоторых случаях их использовали и против Украины.

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Так, в одной из бумаг указано, что постановочной была демонстрация 5 марта в Париже. Якобы "представители украинской общины" – несколько человек – развернули небольшой антитурецкий баннер и выкрикивали на камеру "остановите Эрдогана". Затем это видео появилось на Facebook и YouTube. Согласно документу, целью этой провокации было "показать неблагодарность" украинцев и якобы равнодушие к катастрофическим землетрясениям в Турции, "подчеркнуть деструктивный характер проукраинских активистов и украинского общества под властью Зеленского в целом".

Тщательно исследовав материалы с акции и соцсети, журналисты Danmarks Radio и Le Monde выяснили, что якобы "представитель украинской общины" на акции 5 марта в Париже ранее фигурировал на других акциях, но тогда с антиукраинскими лозунгами. Так, 11 февраля его заметили на акции против пенсионной реформы с плакатом против Украины, НАТО и США.

Журналисты также заметили, что трое тех же людей периодически появлялись на акциях, никак не связанных с Украиной, с плакатами "НАТО, прекрати бомбить Донецк" и "Не давайте оружие Украине" и публиковали этот контент в соцсетях.

Центр "Досье" установил, что владелец самого активного такого профиля принадлежит алжирцу, который учился в Санкт-Петербурге. В конце декабря 2022 года, перед началом операции влияния, он присоединился к нескольким французским группам в Facebook и предлагал там подработку – 80-100 евро за фотографию. Когда с ним попытались выйти на связь, он заявил, что его аккаунт взломан. Вскоре после этого этот и еще несколько аккаунтов, причастных к распространению контента с акций, удалили.

Журналисты идентифицировали еще нескольких человек, которых заметили на акциях, но ни один не захотел комментировать, как они решили участвовать и получали ли за это деньги.

Датско-шведский активист Расмус Палудан – главный инициатор акций с сожжением Корана – заявил DR, что на него никаким образом не влияют из России и агенты Кремля никак не подстрекали его на те или иные действия.

Неофициально удалось подтвердить, что несколько западных спецслужб знают об этом российском плане. В шведской полиции безопасности Säpo отказались подробно комментировать, что им известно, но отметили, что российские кампании влияния часто пытаются воспользоваться определенными расколами в обществе для своих целей.

Ранее журналисты ряда изданий получили документы о стратегии влияния России на государства Балтии, которые, похоже, готовили еще перед полномасштабной войной.