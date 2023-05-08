Украина будет иметь одну из лучших ПВО в мире, когда получит все, что обещали партнеры - Игнат

После получения обещанной техники от международных партнеров Украина будет иметь одну из лучших систем противовоздушной обороны.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат на брифинге 8 мая

Прямая речь: "Украина - большое государство, нам есть что защищать. Я имею в виду не только границы, на подступах, но и Украину внутри. Потому что объекты критической инфраструктуры, объекты энергетики, атомные электростанции - это приоритетные цели для врага. Они часто атакуют сами подстанции, которые обеспечивают питание атомных энергоблоков.

Поэтому мы должны понимать, что это серьезная угроза, и больше таких систем как Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну и понятно, что F-16, потому что без него никак, помогут нам создать одну из лучших систем противовоздушной обороны в мире... Мы будем иметь одну из лучших ПВО, когда получим все то, что нам обещали партнеры, и заменим полностью старый парк советской техники: как систем ПВО, так и авиационной платформы".