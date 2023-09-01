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Британская разведка рассказала, как РФ пытается защитить от атак Крымский мост

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 09:46

Россия прикрывает Крымский мост с помощью физического барьера, ПВО и ряда других средств, надеясь защитить его от новых украинских ударов.

Источник: Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре о войне от 1 сентября, пишет "Европейская правда"

Детали: Британская разведка констатирует, что Керченский пролив является "слабым звеном" российской логистики для группировок войск в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, поскольку в этом Россия очень зависит от Крымского моста и паромов.

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Дословно: "Россия использует широкий спектр средств пассивной защиты, как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с активными средствами - как системы ПВО, чтобы повысить устойчивость этой переправы и снизить риски от будущих ударов. Такие масштабные мероприятия обусловливает важность этого моста и для логистики, и как символа российской оккупации".

Больше деталей: Разведка пишет, что спутниковые снимки от 29 августа подтверждают, что россияне создали вокруг моста подводный барьер из затопленных кораблей и защитных бонов, надеясь таким образом защитить его от морских беспилотников.

Дословно: "В южной части моста это несколько судов на расстоянии 160 метров. Они расположены в том же месте, где 17 июля произошли атаки украинских дронов "Морской малыш".

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Что предшествовало:

  • В сентябре 2022 года ВМФ России несколько дней испытывали на баржах цели-обманки, вероятно готовясь защищаться так от ракет с радиолокационным наведением.
  • Другие меры для защиты моста включают генераторы дымовой завесы. Такие испытывали, в частности, 24 мая 2023 года, а 12 августа задействовали для прикрытия моста.
  • Ранее разведка отметила рост роли морских дронов в российско-украинской войне, а также рассказывала, что попавший в порту Новороссийска большой десантный корабль "Оленегорский горняк" стал крупнейшим серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва".

Темы: Керченский проливРосcияПВОВеликобритания
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