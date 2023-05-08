Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники сбили три беспилотника за одну "охоту"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 15:50
Пограничники сбили три беспилотника за одну охоту
Иллюстративное фото с Defense eXPRESS

Украинские пограничники на Сватовском направлении сбили три мультикоптерных дрона российских оккупантов.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы 

Дословно: "Одно из пограничных подразделений, выполняющее боевые задачи на востоке, заметило движение нескольких БПЛА оккупантов. Используя антидронные ружья, которые неоднократно доказывали свою эффективность, пограничники приземлили сразу три вражеские "птички".

Детали: В ГПСУ отметили, что враг продолжает активно применять беспилотники различных типов на всей линии фронта. Однако пограничники не теряют бдительности и противодействуют попыткам захватчиков разведать украинские позиции.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службабеспилотникиЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция

Зеленский предлагал оккупировать российские села и взорвать нефтепровод – WP

Все новости...
Пограничная служба
Беларусь ввела контроль на въезд на границе с Россией – СМИ
ГПСУ задержала херсонца с российскими рублями, который переплывал границу
Мертвый медведь: пограничники подадут в суд из-за обвинений в охоте
Последние новости
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
11:13
видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси – СМИ
10:54
видеоПолярники показали птенца главного хищника Антарктиды
10:44
фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции
10:26
Глава криминального ведомства РФ предлагает национализировать ключевые секторы экономики
10:08
РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией
09:47
Сунак будет добиваться большей поддержки Украины на следующей неделе
09:34
фотоОбстрел Харькова: повреждены объект инфраструктуры, общежитие и многоквартирный дом
Все новости...
Реклама: