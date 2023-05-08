Пограничники сбили три беспилотника за одну "охоту"

Украинские пограничники на Сватовском направлении сбили три мультикоптерных дрона российских оккупантов.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "Одно из пограничных подразделений, выполняющее боевые задачи на востоке, заметило движение нескольких БПЛА оккупантов. Используя антидронные ружья, которые неоднократно доказывали свою эффективность, пограничники приземлили сразу три вражеские "птички".

Детали: В ГПСУ отметили, что враг продолжает активно применять беспилотники различных типов на всей линии фронта. Однако пограничники не теряют бдительности и противодействуют попыткам захватчиков разведать украинские позиции.