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Пограничники сбили три беспилотника за одну "охоту"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 15:50
Пограничники сбили три беспилотника за одну охоту
Иллюстративное фото с Defense eXPRESS

Украинские пограничники на Сватовском направлении сбили три мультикоптерных дрона российских оккупантов.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы 

Дословно: "Одно из пограничных подразделений, выполняющее боевые задачи на востоке, заметило движение нескольких БПЛА оккупантов. Используя антидронные ружья, которые неоднократно доказывали свою эффективность, пограничники приземлили сразу три вражеские "птички".

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Детали: В ГПСУ отметили, что враг продолжает активно применять беспилотники различных типов на всей линии фронта. Однако пограничники не теряют бдительности и противодействуют попыткам захватчиков разведать украинские позиции.

Темы: Пограничная службабеспилотникиЛуганская область
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