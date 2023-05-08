Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и РФ по договоренности начали посещать места содержания гражданских

Александр ШумилинПонедельник, 8 мая 2023, 17:07
Украина и РФ по договоренности начали посещать места содержания гражданских
Фото: УП

Офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека и представители Госдумы РФ начали параллельные мониторинговые визиты в места содержания гражданских лиц с обеих сторон.

Источник: сообщение украинского уполномоченного ВР Украины по правам человека Дмитрия Лубинца

Дословно: "Офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека и представители Государственной думы РФ начали совместную деятельность по мониторинговым визитам мест содержания гражданских лиц с обеих сторон и передачи им наборов вещей первичной необходимости.

23 апреля текущего года россияне посетили наших граждан в местах несвободы в Луганской области, всего 17 человек.

Представители Офиса Уполномоченного ВР Украины по правам человека совершили визит 3 мая этого года вместе с ОО "Надежда" и передали предварительно согласованный состав вещей первичной необходимости 17-ом обвиняемым, содержащимся на территории Украины".

Читайте также: Омбудсмен Лубинец: Количество гражданских заложников, которых удерживает Россия, просто безумное

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Лубинец также обнародовал два видео, которые подтверждают факт общения и передачу помощи. О визите сообщили родственникам удерживаемых украинских заключенных.

Темы: УкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Украина
В Литве завершились инструкторские курсы для украинских военных
В Украине сформировали еще 8 ударных рот БПЛА
В Украине объявили предупреждение из-за заморозков
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: