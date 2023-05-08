Украина и РФ по договоренности начали посещать места содержания гражданских

Офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека и представители Госдумы РФ начали параллельные мониторинговые визиты в места содержания гражданских лиц с обеих сторон.

Источник: сообщение украинского уполномоченного ВР Украины по правам человека Дмитрия Лубинца

Дословно: "Офис Уполномоченного ВР Украины по правам человека и представители Государственной думы РФ начали совместную деятельность по мониторинговым визитам мест содержания гражданских лиц с обеих сторон и передачи им наборов вещей первичной необходимости.

23 апреля текущего года россияне посетили наших граждан в местах несвободы в Луганской области, всего 17 человек.

Представители Офиса Уполномоченного ВР Украины по правам человека совершили визит 3 мая этого года вместе с ОО "Надежда" и передали предварительно согласованный состав вещей первичной необходимости 17-ом обвиняемым, содержащимся на территории Украины".

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Детали: Лубинец также обнародовал два видео, которые подтверждают факт общения и передачу помощи. О визите сообщили родственникам удерживаемых украинских заключенных.