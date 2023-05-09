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Миссия Frontex возобновит работу в Черном море после инцидента с российским Су-35

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 00:48
Миссия Frontex возобновит работу в Черном море после инцидента с российским Су-35
Иллюстративное фото: Су-35, Рособоронэкспорт

Пограничное агентство ЕС Frontex продолжит работу своей миссии над Черным морем после инцидента в конце прошлой недели, когда российский истребитель Су-35 перехватил его польский патрульный самолет.

Об этом Frontex сообщил в комментарии изданию EUobserver в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Вместе с румынскими властями мы оцениваем наши планы патрулирования, чтобы обеспечить безопасность наших экипажей", – говорится в комментарии.

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Источник EUobserver также утверждает, что после инцидента Румыния в качестве меры предосторожности сократила зону полетов операции Frontex так, чтобы она пролегала ближе к ее берегу.

Речь идет об операции "Западное Черное море 2023", которая началась в 2019 году и продлится до середины декабря этого года. В воскресенье стало известно, что она приостанавливается из-за инцидента с российским истребителем.

Как сообщалось, в пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

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Инцидент привел к большой турбулентности польского пограничного самолета. Во время инцидента экипаж польских пограничников в составе пяти человек временно потерял контроль над самолетом и начал терять высоту.

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал перехват самолета польских пограничников российским истребителем, заявив, что это была спланированная провокация.

Темы: Черное мореавиа
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