Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миссия Frontex возобновит работу в Черном море после инцидента с российским Су-35

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 00:48
Миссия Frontex возобновит работу в Черном море после инцидента с российским Су-35
Иллюстративное фото: Су-35, Рособоронэкспорт

Пограничное агентство ЕС Frontex продолжит работу своей миссии над Черным морем после инцидента в конце прошлой недели, когда российский истребитель Су-35 перехватил его польский патрульный самолет.

Об этом Frontex сообщил в комментарии изданию EUobserver в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Вместе с румынскими властями мы оцениваем наши планы патрулирования, чтобы обеспечить безопасность наших экипажей", – говорится в комментарии.

Источник EUobserver также утверждает, что после инцидента Румыния в качестве меры предосторожности сократила зону полетов операции Frontex так, чтобы она пролегала ближе к ее берегу.

Речь идет об операции "Западное Черное море 2023", которая началась в 2019 году и продлится до середины декабря этого года. В воскресенье стало известно, что она приостанавливается из-за инцидента с российским истребителем.

Как сообщалось, в пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Инцидент привел к большой турбулентности польского пограничного самолета. Во время инцидента экипаж польских пограничников в составе пяти человек временно потерял контроль над самолетом и начал терять высоту.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал перехват самолета польских пограничников российским истребителем, заявив, что это была спланированная провокация.

Темы: Черное мореавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Черное море
НАТО повысил готовность авиации после инцидента с российским Су-35 в Черном море
Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35
Россияне придумали, якобы над Черным морем сбили более 20 БПЛА
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: