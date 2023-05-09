Глава Еврокомиссии приехала в Киев отмечать День Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во вторник прибыла с визитом в Киев, чтобы отметить День Европы.

Об этом фон дер Ляйен написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии отметила, что ей приятно вернуться в Киев, где ценности, которые дороги европейцам, отстаивают ежедневно.

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"Поэтому это очень уместное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также и здесь, в Украине", – отметила фон дер Ляйен.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023

Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

ВИДЕО ДНЯ

День Европы – праздник Евросоюза, для которого выбрали день провозглашения так называемой Декларации Шумана, то есть выступления министра иностранных дел Франции Робера Шумана 9 мая 1950 года. Это выступление считают отправной точкой для объединения европейских стран в наднациональное сообщество, которое в итоге стало Европейским Союзом.

До сих пор в Украине этот праздник приходился на третью субботу мая. Ровно два десятилетия назад, весной 2003 года, такое решение принял президент Леонид Кучма, опасавшийся разозлить пророссийскую пятую колонну в случае, если бы датой празднования стало "европейское" 9 мая.

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