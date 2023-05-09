Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Еврокомиссии приехала в Киев отмечать День Европы

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 08:30
Глава Еврокомиссии приехала в Киев отмечать День Европы
Фото из Twitter Урсулы фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во вторник прибыла с визитом в Киев, чтобы отметить День Европы. 

Об этом фон дер Ляйен написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии отметила, что ей приятно вернуться в Киев, где ценности, которые дороги европейцам, отстаивают ежедневно.

Реклама:

"Поэтому это очень уместное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также и здесь, в Украине", – отметила фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

ВИДЕО ДНЯ

День Европы – праздник Евросоюза, для которого выбрали день провозглашения так называемой Декларации Шумана, то есть выступления министра иностранных дел Франции Робера Шумана 9 мая 1950 года. Это выступление считают отправной точкой для объединения европейских стран в наднациональное сообщество, которое в итоге стало Европейским Союзом. 

До сих пор в Украине этот праздник приходился на третью субботу мая. Ровно два десятилетия назад, весной 2003 года, такое решение принял президент Леонид Кучма, опасавшийся разозлить пророссийскую пятую колонну в случае, если бы датой празднования стало "европейское" 9 мая.

Читайте также эдиториал ЕвроПравды: Вместе с Европой, а не с РФ. Что Украина должна праздновать 9 мая

Темы: ЕврокомиссияКиевпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Еврокомиссия
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Еврокомиссия обвиняет Россию в фальсификации истории и дезинформации
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: