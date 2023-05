Глава Еврокомиссии приехала в Киев отмечать День Европы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во вторник прибыла с визитом в Киев, чтобы отметить День Европы.

Об этом фон дер Ляйен написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии отметила, что ей приятно вернуться в Киев, где ценности, которые дороги европейцам, отстаивают ежедневно.

"Поэтому это очень уместное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также и здесь, в Украине", – отметила фон дер Ляйен.

Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq