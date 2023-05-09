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Глава Еврокомиссии приехала в Киев отмечать День Европы

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 08:30
Глава Еврокомиссии приехала в Киев отмечать День Европы
Фото из Twitter Урсулы фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во вторник прибыла с визитом в Киев, чтобы отметить День Европы. 

Об этом фон дер Ляйен написала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Президент Еврокомиссии отметила, что ей приятно вернуться в Киев, где ценности, которые дороги европейцам, отстаивают ежедневно.

"Поэтому это очень уместное место для празднования Дня Европы. Я приветствую решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также и здесь, в Украине", – отметила фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

День Европы – праздник Евросоюза, для которого выбрали день провозглашения так называемой Декларации Шумана, то есть выступления министра иностранных дел Франции Робера Шумана 9 мая 1950 года. Это выступление считают отправной точкой для объединения европейских стран в наднациональное сообщество, которое в итоге стало Европейским Союзом. 

ВИДЕО ДНЯ

До сих пор в Украине этот праздник приходился на третью субботу мая. Ровно два десятилетия назад, весной 2003 года, такое решение принял президент Леонид Кучма, опасавшийся разозлить пророссийскую пятую колонну в случае, если бы датой празднования стало "европейское" 9 мая.

Читайте также эдиториал ЕвроПравды: Вместе с Европой, а не с РФ. Что Украина должна праздновать 9 мая

Темы: ЕврокомиссияКиевпразднования
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