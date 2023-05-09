В Эстонии россиян 9 мая потроллили портретом Путина – военного преступника

Во вторник, 9 мая, на стене замка в эстонской Нарве на границе с Россией вывесили плакат с изображением президента РФ Владимира Путина, на котором написано, что тот является военным преступником.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил эстонский вещатель ERR.

Граница между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом проходит по реке Нарве. Плакат разместили на стене замка, которая выходит на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории Российской Федерации. Такую акцию организовал Нарвский музей.

Плакат с изображением окровавленного президента РФ на стене замка в Нарве фото: ERR

"Это не провокация, а заранее спланированная музеем и организацией Propastop инсталляция, которая провисит несколько дней. Она недвусмысленно напоминает о том, что здесь у нас в Нарве проходит граница.

Плакат размещен на стене, над которой развевается эстонский флаг. Это то место, которое расположено прямо напротив масштабной площадки и сцены на противоположной стороне (реки и границы. – Ред.)", – пояснила во вторник директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова.

По ее словам, нужно помнить о том, что рядом идет полномасштабная война, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы считали необходимым разместить эту инсталляцию и напомнить о том, что все имеет свою цену", – сказала Сморжевских-Смирнова.

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В то же время директор музея признала, что напоминать об этом "в такой печальный и знаковый День победы над фашизмом" было трудно.

Целью акции, по словам организаторов, является развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ.

9 мая в российском Ивангороде у стен крепости состоится концерт, посвященный Дню победы. Его будет видно с речного променада у границы в эстонской Нарве.

Площадка, подготовленная для празднования 9 мая в Ивангороде. Государственная граница проходит по реке фото: ERR

Напомним, в Варшаве активисты инициативы "Евромайдан-Варшава" во вторник в 6:00 разбудили российских дипломатов звуками сирен и бомбежек.

А в финском городе Мариехамне более 400 дней подряд выходят поддержать Украину под консульством РФ.