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В Естонії росіян 9 травня потролили портретом Путіна-воєнного злочинця

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 10:59

У вівторок, 9 травня, на стіні замку у естонській Нарві на кордоні з Росією вивісили плакат із зображенням президента РФ Владіміра Путіна, на якому написано, що той є воєнним злочинцем. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив естонський мовник ERR.

Кордон між естонським містом Нарвою та російським Івангородом проходить по річці Нарві. Плакат розмістили на стіні замку, яка виходить на Івангордоську фортецю, розташовану вже на території Російської Федерації. Таку акцію організував Нарвський музей.

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Плакат із зображенням закривавленого президента РФ на стіні замку в Нарві
фото: ERR

"Це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм і організацією Propastop інсталяція, яка провисить кілька днів. Вона недвозначно нагадує про те, що тут у нас у Нарві проходить кордон.

Плакат розміщений на стіні, на якій майорить естонський прапор. Це те місце, яке розташоване прямо навпроти масштабного майданчика і сцени на протилежному боці (річки і кордону. – Ред.)", -  пояснила у вівторок директорка Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова.

За її словами, необхідно пам'ятати про те, що поруч йде повномасштабна війна, розв'язана президентом РФ Владіміром Путіним. 

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"Ми вважали за необхідне розмістити цю інсталяцію і нагадати про те, що все має свою ціну", – сказала Сморжевських-Смирнова.

Водночас директорка музею визнала, що нагадувати про це "в такий сумний і знаковий День перемоги над фашизмом" було важко.

Метою акції, за словами організаторів, є розвінчання пропаганди та неправдивої інформації, поширюваної в російських ЗМІ.

9 травня в російському Івангороді біля стін фортеці відбудеться концерт, присвячений Дню перемоги. Його буде видно з річкового променаду біля кордону в естонській Нарві.

 
Майданчик, підготовлений для відзначення 9 травня у Івангороді. Кородон між державами проходить через річку
фото: ERR

Нагадаємо, у Варшаві активісти ініціативи "Євромайдан-Варшава" у вівторок о 6:00 розбудили російських дипломатів звуками сирен і бомбардувань.

А у фінському місті Марієгамні понад 400 днів поспіль виходять підтримати Україну під консульством РФ.

Теми: ПутінЕстонія
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