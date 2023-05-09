Одну из ракет, которые летели на Киев, сбил "Иглой" нацгвардеец

Военнослужащий Нацгвардии в составе мобильной огневой группы сбил российскую крылатую ракету во время ночной атаки на Киев 9 мая.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и произвел пуск из ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х-55".

Детали: Отмечается, что части сбитой вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

Напомним: В ночь на 9 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 23 крылатые ракеты из 25, запущенных российским агрессором.

По данным Офиса президента, при атаке в ночь на 9 мая Россия использовала несколько ракет Х-55СМ, которые, к счастью, не вызвали значительных разрушений.

По данным руководителя ОП Ермака, в селе Мироцкое Бучанского района Киевской области сбитая ракета (Х-55СМ) упала во двор частного дома. Обломками была повреждена кровля. Погибших и пострадавших нет.