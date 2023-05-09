На берегу Киевского водохранилища нашли тело сбитого российского пилота

На берегу Киевского водохранилища нашли тело российского пилота, фото полиции из Telegram Андрея Небытова

На берегу Киевского водохранилища в Вышгороде обнаружили тело пилота российского вертолета Романа Манкишева, который мог быть сбит в феврале-марте прошлого года.

Источник: начальник ГУ НП Киевской области Андрей Небытов, "24 канал", Telegram-канал МВД и пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Небытова: "Командира сбитого российского вертолета обнаружили сегодня на берегу Киевского водохранилища в Вышгороде.

Летчик Рома всплыл, вероятно, отпраздновать 9 мая. Что-то не сиделось ему дома. "Праздник – это святое!". Хороший пример для всех россиян. Лучше сидеть дома, чем становиться соучастниками военных преступлений".

Детали: В пресс-службе полиции Киевщины УП подтвердили, что тело пилота нашли в 8 утра 9 мая на берегу Киевского водохранилища.

Правоохранители установили, что погибшим является российский военнослужащий, о чем свидетельствуют форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена памятка пилота вертолета Ми-24.

По данным "24 канала", останки российского пилота обнаружили работники Киевской ГЭС. Источники канала также сообщили, что это был старший лейтенант Манкишев Р. Г., вертолет которого (Ми-24) в феврале-марте 2022 года был сбит над акваторией Киевского водохранилища.

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Фамилия Манкишев значится на найденной на теле форме пилота. На фото также виден парашют.

*Внимание, эти фото и видео могут травмировать вашу психику.