Оккупанты за сутки несколько раз обстреляли Днепропетровщину

Российские оккупанты 9 мая нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Несколько раз россияне били по Никопольскому району. Мировскую общину накрыли артиллерийским огнем. Марганецкую – атаковали беспилотниками. Люди не пострадали".

Реклама:

Детали: Лысак добавил, что повреждены 5 частных домов и 8 хозяйственных построек. Побиты линия электропередач и газопровод.