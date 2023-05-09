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Оккупанты за сутки несколько раз обстреляли Днепропетровщину

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 22:53
Оккупанты за сутки несколько раз обстреляли Днепропетровщину
Иллюстративное фото из telegram Луганской ОГА

Российские оккупанты 9 мая нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Несколько раз россияне били по Никопольскому району. Мировскую общину накрыли артиллерийским огнем. Марганецкую – атаковали беспилотниками. Люди не пострадали".

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Детали: Лысак добавил, что повреждены 5 частных домов и 8 хозяйственных построек. Побиты линия электропередач и газопровод.

Темы: Днепропетровская областьобстрел
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