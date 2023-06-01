Белорусы потренировались сбивать дроны холостыми патронами, но не показали, удалось ли

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что белорусские военные тренируются сбивать дроны холостыми патронами и распространила видео от белорусского Минобороны.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: Так, Минобороны Беларуси поделилось видео, как во время учений Вооруженных сил Беларуси с органами военного управления и воинскими частями техобеспечения "на базе 43-го арсенала ракет и боеприпасов был отработан вопрос подавления и уничтожения БПЛА".

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Для подавления беспилотника использовали 23-мм зенитную установку ЗУ-23-2 и автомат Калашникова.

Мониторинговая группа сообщает, что на видео белорусский военный ведет огонь по БПЛА из автомата Калашникова, оснащенного насадкой (втулкой) для холостой стрельбы.

Согласно правилам стрельбы из автомата АК-74 категорически запрещена стрельба из автомата боевыми патронами с навинченной на ствол втулкой для холостой стрельбы.

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В "Гаюн" считают, что в магазине у военнослужащего не могло быть боевых патронов.

В Минобороны Беларуси не уточнили, каким образом может быть "подавлен и уничтожен БПЛА" огнем из автомата холостыми патронами.

Дословно: "Принимая во внимание поведение двух видеооператоров (первый снял прикрепленное видео, а второго можно заметить на заднем плане), можно констатировать, что проводили не тренировку по уничтожению БПЛА, а съемку очередной показухи.

Очевидно, МО РБ пока не планирует учиться реально (а не на камеру) бороться с дронами, и будет перенимать "успешный" опыт пограничников РБ".