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Вучич рассказал, что разговор с Зеленским не изменил позицию Сербии по санкциям

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 18:14

Президент Сербии Александар Вучич рассказал о "корректном" разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Вучич также сказал, что разговор с Зеленским не повлиял на позицию Сербии о введении санкций против РФ.

"У нас был короткий и корректный разговор, но решение о санкциях принимают граждане Сербии через свое руководство. Мы приняли свое решение в марте 2022 года и определили свою позицию. Вы никогда не можете изменить чью-то позицию одним разговором", – отметил сербский президент.

Вучич сказал, что Сербия проводит собственную политику, что это независимая страна, которая уважает Украину.

Ранее сообщалось, что Вучич провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

О том, как в Молдове "остановили" нормальную жизнедеятельность страны ради саммита, смотрите в видеоблоге "ЕП" с места события.

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Темы: СербияУкраинаЗеленскийсанкции
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