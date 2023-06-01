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Григорию Суркису оставили звание "почетного гражданина" Харьковской области

"Украинская правда"Четверг, 1 июня 2023, 20:47
Григорию Суркису оставили звание почетного гражданина Харьковской области
Григорий Суркис, фото из "Слово и дело"

Харьковский областной совет 1 июня не смог лишить народного депутата Верховной Рады IX созыва от "ОПЗЖ" Григория Суркиса звания почетного гражданина области. 

Источник: Kharkiv Today

Детали: Накануне сессии с призывом лишить Суркиса звания "почетный житель Харьковской области" обратилась общественная организация "Хартия". 

Предварительно Экспертный совет Харьковского областного совета по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания "Почетный гражданин Харьковской области" поддержал обращение, но большинство депутатов облсовета отказались голосовать.

Половина депутатского корпуса вообще не нажимала кнопки во время голосования, по сути поддержав тех, кто голосовал против.

Перед голосованием в зале были зарегистрированы 88 депутатов. За лишение Суркиса звания проголосовали 32 депутата, 11 – против, двое – воздержались. 

Решение поддержали "Европейская солидарность", "Слуги народа" и Блок Светличной. Не поддержали Блок Кернеса, которым руководит Харьковский городской глава Игорь Терехов, и бывшие депутаты от "ОПЗЖ".

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"В ВСУ нет ни одного депутата из политических сил, которые собираются не голосовать за лишение (звания) Суркиса", – сказал депутат "ЕС" Александр Скорик.

Но в зале нашлись "адвокаты" пророссийского Суркиса. В частности, Сергей Гладкоскок, так же избранный от "ОПЗЖ", десять минут рассказывал о заслугах Суркиса.

А глава фракции Блока Кернеса Виталий Панов вообще считает, что звание можно забирать только после решения суда.

Напомним: Григорий Суркис, который был избран в Верховную Раду от пророссийской ОПЗЖ, покинул Украину 26 февраля 2022 года и незаконно вывез двух своих внуков призывного возраста. 

По данным УП, семья Суркиса находится в Монте-Карло. Сам он возвращался в Украину для решения бизнес вопросов и иногда для посещения заседаний Верховной Рады. 

По информации источников "Украинской правды" нардепы запрещенной "ОПЗЖ" Сергей Левочкин и Григорий Суркис весной летали в Вену (Австрия) на встречу с олигархом Дмитрием Фирташем, которому украинские правоохранители объявили подозрение.

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Темы: СуркисХарьковХарьковская областьОПЗЖ
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