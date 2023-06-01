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Сунак: Законное место Украины – в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 21:29

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу подтвердил поддержку будущего членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PA Media.

Во время общения с журналистами на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, Сунак не предоставил детальной информации о позиции Лондона относительно пути Украины к членству в Альянсе.

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"Я согласен с генеральным секретарем НАТО, что законное место Украины – в НАТО, и то, о чем мы также говорим с Украиной сейчас, – это обеспечение того, что они имеют всю необходимую поддержку для успешного контрнаступления", – сказал он.

Он сказал, что "гордится" опытом Британии в поддержке Украины, добавив, что "хочет быть уверенным, что мы сделаем все возможное для того, чтобы Украина была успешной".

"Мы хотим быть уверенными, что мы создали механизмы безопасности для Украины на долгосрочную перспективу, поэтому мы посылаем очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уходим, мы будем здесь и будем продолжать поддерживать Украину – не только сейчас, но и в последующие годы", – подчеркнул он.

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Во время встречи с Сунаком на полях саммита в Молдове Владимир Зеленский отдельно поблагодарил за предоставление дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Рассмотрели ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО. Для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что будет еще одним мотивирующим фактором для Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа", – добавил он в соцсетях.

Как известно, Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе в июле конкретных шагов относительно ее членства в Альянсе. Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите – политический и практический. Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе в июле, кроме реальных шагов по ее членству в Альянсе, заявлял ранее глава МИД Дмитрий Кулеба.

Темы: СунакНАТОУкраина
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