Зеленский: Этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов

Президент Владимир Зеленский заявил, что тогда как Россия использовала 1 июня для очередных обстрелов украинских городов, Украина приближала ее поражение и ответственность на мировой арене.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении, сайт президента

Прямая речь: "Сегодня в нашем государстве, как и во многих других странах, отмечается День защиты детей. Но и в этот день государство-террорист забрало жизнь украинского ребенка. Но и в этот день Россия обстреливала наши города – от Харькова до Херсона, от Киева до Донбасса.

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Но и этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов. И этот день стал временем, когда мы приближаем ответственность России – каждого убийцы, каждого террориста".

Детали: Зеленский напомнил, что с самого утра украинская делегация работала в Молдове на саммите Европейского политического сообщества.

По словам президента, "сейчас здесь – центр политических дискуссий на нашем континенте".

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Прямая речь: "Были очень важные переговоры. Президент Молдовы и президент Франции, премьер Великобритании и президент Еврокомиссии, президент Румынии и премьер Португалии, премьер Албании и премьер Северной Македонии, премьер Италии, премьер Испании, президент Швейцарии, премьер Чехии, президент Азербайджана, канцлер Германии.

Был и расширенный формат с представителями Нидерландов, Дании, Швеции, Великобритании, Польши, Бельгии. И, конечно, – встречи на полях саммита и совместное заседание всех участников и участниц саммита...

Готовим новые оборонные решения для Украины – это касается и ПВО, и авиации, и нашего продвижения на земле.

Готовим реальное политическое содержание для саммита НАТО в Вильнюсе. Готовим пакет гарантий безопасности для нашего государства на пути в Альянс.

Делаем все, чтобы приблизить политическое решение Евросоюза относительно членства для Украины.

Готовим саммит мира на основе украинской формулы мира".

Детали: Зеленский поблагодарил страны за поддержку.

Особую благодарность он выразил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за поддержку инициатив по защите украинских детей и их возвращению из России.

Также украинский лидер поблагодарил президента Европейского совета Шарля Мишеля за специальную сессию по безопасности в рамках саммита.

Главу Европейского парламента Роберту Мецоли Зеленский поблагодарил за решение по боеприпасам для Украины и поддержку выделения дополнительных 500 миллионов евро для этого.