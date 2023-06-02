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СБУ задержала белоруса, который шпионил за северной границей Украины

Валентина РоманенкоПятница, 2 июня 2023, 12:03
СБУ задержала белоруса, который шпионил за северной границей Украины
фото прокуратуры

В Ровенской области задержали мужчину, который "сливал" белорусам информацию о Вооруженных силах Украины.

Источник: пресс-службы СБУ и Ровенской областной прокуратуры

Детали: Информатором оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на жительство в нашем государстве и длительное время живет в Ровенской области.

В начале полномасштабного вторжения РФ он был завербован сотрудником белорусского КГБ и осуществлял разведывательно-подрывную деятельность против Украины, отмечают в СБУ.

Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршрутах перемещения военной техники.

Сотрудники спецслужбы задержали вражеского соратника по месту его жительства во время очередной попытки передачи разведданных в РБ.

 

Установлено, что в поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск Советского Союза. Тогда он принимал активное участие в боевых действиях в Афганистане.

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Для выполнения разведзаданий на Ровенщине он обходил пограничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении.

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Темы: СБУБеларусь
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