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Сырский побывал на передовой возле Бахмута: спланировали дальнейшие действия

Роман ПетренкоСуббота, 3 июня 2023, 08:40
Сырский побывал на передовой возле Бахмута: спланировали дальнейшие действия
сырский на бахмутском направлении, июнь 2023, фото из его соцсетей

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских воинов на передовой на Бахмутском направлении, спланировал с командирами дальнейшие действия.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Бахмутское направление. Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышать их проблемы и предложения из первых уст.

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Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях".

Детали: Сырский заверил, что россияне продолжают нести значительные потери на Бахмутском направлении.

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Напомним: Сырский сообщил, что изменен формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье.

Темы: БахмутВооруженные силывойна
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