Эрдоган официально вступил в должность президента Турции
В турецкой столице Анкаре в здании парламента состоялась церемония присяги и вступления в должность избранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti https://t.co/yJ7L8BYQSM pic.twitter.com/6am2W9FmkqРеклама:— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 3, 2023
После церемонии инаугурации Эрдоган выдвыдаэ Мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Позже в президентском комплексе Эрдоган будет принимать поздравления от международных лидеров, посетивших инаугурацию.
После этого в резиденции "Чанкая" состоится официальный обед для высоких гостей.
Позже в субботу Эрдоган объявит состав нового правительства Турции.
Согласно официальным результатам второго тура, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,18%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.
Срок полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.
О том, чего ждать от переизбрания Эрдогана, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".