Эрдоган официально вступил в должность президента Турции

В турецкой столице Анкаре в здании парламента состоялась церемония присяги и вступления в должность избранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

После церемонии инаугурации Эрдоган выдвыдаэ Мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Позже в президентском комплексе Эрдоган будет принимать поздравления от международных лидеров, посетивших инаугурацию.

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После этого в резиденции "Чанкая" состоится официальный обед для высоких гостей.

Позже в субботу Эрдоган объявит состав нового правительства Турции.

Согласно официальным результатам второго тура, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,18%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Срок полномочий Эрдогана продлится до 2028 года.

О том, чего ждать от переизбрания Эрдогана, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".