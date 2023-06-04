В Киеве хотят гарантий, что Украина будет членом НАТО вскоре после войны - Минобороны

Украина стремится стать членом Североатлантического Альянса в течение непродолжительного времени после достижения военной победы над Россией и стремится получить такую гарантию на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом в интервью Politico в воскресенье заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, сообщает "Европейская правда".

По его словам, НАТО должно предоставить Украине перечень шагов, которые необходимо осуществить "с четким подтверждением того, что Украина является легитимным кандидатом" на членство в Альянсе.

"Мы хотели бы услышать план, дорожную карту или перечень действий, которые должны сделать обе стороны – НАТО и Украина – для достижения членства в очень короткий период времени", – сказал Гаврилов.

Он признал, что членство Киева в Альянсе невозможно, пока продолжается полномасштабная война, "в то же время мы должны понимать, что после нашей победы наш процесс (вступления – ред.) в блок будет очень, очень коротким".

Параллельно, добавил замглавы Минобороны, Украина будет вести переговоры с НАТО о "системе гарантий безопасности" на переходный период к членству в Альянсе – в частности обязательства стран НАТО помочь Киеву победить в войне, поддержку украинской экономики, а также поддержку санкций и других форм давления на Россию.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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Известно, что Киев готовит два пакета для обсуждения на саммите НАТО в Вильнюсе – политический и практический.

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