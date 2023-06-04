Сырский с передовой: ВСУ успешно контратаковали на Сватовском направлении

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил передовую и сообщил об успешных контрнаступлениях украинского войска на Сватовском направлении.

Источник: Сырский, которого цитирует медиацентр Минобороны

Детали: Сырский совершил визит на "один из самых напряженных участков фронта", не уточнив, куда.

Он пояснил, что с командирами планировали и готовили будущие военные задачи.

Прямая речь Сырского: "Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отразило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров.

Другой пример, это успешные действия военнослужащих 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, которые ежедневно, шаг за шагом, грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса".