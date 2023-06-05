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В СМИ сообщили о визите "кадыровцев" в Грузию

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 08:29
В СМИ сообщили о визите кадыровцев в Грузию
Фото "Мтавари"

Грузинские СМИ и соцсети пишут о визите "кадыровцев" в Грузию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" опубликовал видеокадры кортежа машин с российскими номерами, который заметили на автомагистрали вблизи села Натахтари. Позже в соцсетях опубликовали фотографию тех же машин, снятую в Батуми.

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Пользователи соцсетей пишут о визите в Грузию "кадыровцев". Сообщается, что автомобиль с такими же номерами можно заметить в старом инстаграм-посте бизнесмена Асламбека Ахметханова.

"Кавказский узел" писал, что Ахметханов – владелец компании "Юг-нефть". В 2020 году его приговорили к году условно за незаконную банковскую деятельность. Источники издания подтвердили связь Ахметханова с преступным миром. Сообщалось, что он – чеченский авторитет по прозвищу "Черт".

В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий и высокопоставленные чиновники республики приехали к Асламбеку Ахметханову и отчитали его за распитие спиртного в компании женщин. Ахметханов извинился в эфире государственной телекомпании.

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Говоря с Ахметхановым, Кадыров потребовал от бизнесмена рассказать о покупке какого-то оружия. Также Кадыров напомнил, как сын Ахметханова устроил драку во время первенства России по вольной борьбе.

Пока неизвестно, посетил ли Грузию сам Ахметханов. Грузинские власти информацию, обсуждаемую в соцсетях и СМИ, пока не комментировали.

По информации "Мтавари", "кадыровцы" находились в Грузии в течение нескольких дней, уже покинули страну через грузино-турецкую границу.

Как пишет сайт Кавказ.Реалии, о возможной поездке окружения Рамзана Кадырова в Турцию также 31 мая заявили в чеченских оппозиционных телеграм-каналах. Через день командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев опубликовал скриншот обозначенного на карте отеля Concorde De Luxe Resort в турецкой Анталье, предположительно намекая на свое присутствие там.

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Темы: ГрузияКадыров
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