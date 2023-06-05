У ЗМІ повідомили про візит "кадировців" до Грузії

Грузинські ЗМІ і соцмережі пишуть про візит "кадировців" до Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" опублікував відеокадри кортежу машин із російськими номерами, який помітили на автомагістралі поблизу села Натахтарі. Пізніше в соцмережах опублікували фотографію тих самих машин, зняту в Батумі.

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Користувачі соцмереж пишуть про візит до Грузії "кадировців". Повідомляють, що автомобіль із такими самими номерами можна помітити в старому інстаграм-пості бізнесмена Асламбека Ахметханова.

"Кавказский узел" писав, що Ахметханов – власник компанії "Юг-нефть". У 2020 році його засудили до року умовно за незаконну банківську діяльність. Джерела видання підтвердили зв'язок Ахметханова зі злочинним світом. Повідомляли, що він – чеченський авторитет на прізвисько "Чорт".

У квітні 2020 року глава Чечні Рамзан Кадиров, муфтій і високопосадовці республіки приїхали до Асламбека Ахметханова і відчитали його за розпивання спиртного в компанії жінок. Ахметханов вибачився в ефірі державної телекомпанії.

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Говорячи з Ахметхановим, Кадиров зажадав від бізнесмена розповісти про купівлю якоїсь зброї. Також Кадиров нагадав, як син Ахметханова влаштував бійку під час першості Росії з вільної боротьби.

Наразі невідомо, чи відвідав Грузію сам Ахметханов. Грузинська влада інформацію, обговорювану в соцмережах і ЗМІ, поки що не коментувала.

За інформацією "Мтаварі", "кадировці" перебували в Грузії протягом кількох днів, уже залишили країну через грузино-турецький кордон.

Як пише сайт Кавказ.Реалії, про ймовірну поїздку оточення Рамзана Кадирова до Туреччини також 31 травня заявили в чеченських опозиційних телеграм-каналах. Через день командир полку поліції імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв опублікував скріншот позначеного на карті готелю Concorde De Luxe Resort у турецькій Антальї, імовірно натякаючи на свою присутність там.

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