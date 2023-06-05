Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗМІ повідомили про візит "кадировців" до Грузії

"Європейська правда"Понеділок, 5 червня 2023, 08:29
У ЗМІ повідомили про візит кадировців до Грузії
Фото "Мтаварі"

Грузинські ЗМІ і соцмережі пишуть про візит "кадировців" до Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Грузинський опозиційний телеканал "Мтаварі" опублікував відеокадри кортежу машин із російськими номерами, який помітили на автомагістралі поблизу села Натахтарі. Пізніше в соцмережах опублікували фотографію тих самих машин, зняту в Батумі.

Користувачі соцмереж пишуть про візит до Грузії "кадировців". Повідомляють, що автомобіль із такими самими номерами можна помітити в старому інстаграм-пості бізнесмена Асламбека Ахметханова.

"Кавказский узел" писав, що Ахметханов – власник компанії "Юг-нефть". У 2020 році його засудили до року умовно за незаконну банківську діяльність. Джерела видання підтвердили зв'язок Ахметханова зі злочинним світом. Повідомляли, що він – чеченський авторитет на прізвисько "Чорт".

У квітні 2020 року глава Чечні Рамзан Кадиров, муфтій і високопосадовці республіки приїхали до Асламбека Ахметханова і відчитали його за розпивання спиртного в компанії жінок. Ахметханов вибачився в ефірі державної телекомпанії.

Говорячи з Ахметхановим, Кадиров зажадав від бізнесмена розповісти про купівлю якоїсь зброї. Також Кадиров нагадав, як син Ахметханова влаштував бійку під час першості Росії з вільної боротьби.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі невідомо, чи відвідав Грузію сам Ахметханов. Грузинська влада інформацію, обговорювану в соцмережах і ЗМІ, поки що не коментувала.

За інформацією "Мтаварі", "кадировці" перебували в Грузії протягом кількох днів, уже залишили країну через грузино-турецький кордон.

Як пише сайт Кавказ.Реалії, про ймовірну поїздку оточення Рамзана Кадирова до Туреччини також 31 травня заявили в чеченських опозиційних телеграм-каналах. Через день командир полку поліції імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв опублікував скріншот позначеного на карті готелю Concorde De Luxe Resort у турецькій Антальї, імовірно натякаючи на свою присутність там.

Читайте також: Розворот Тбілісі: як Грузія втрачала прозахідний курс і чи став цей процес незворотним

Теми: ГрузіяКадиров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон оголосить новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд – ЗМІ

фото, відеоРосія завдала ракетного удару по Умані, є постраждалі

Зеленський просить світ покарати Путіна за екоцид: Життя зламані, екосистеми знищено

Енергетики придумали, як адаптувати систему після підриву Каховської ГЕС

Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на "інформаційному фронті" – ГУР

У Конгресі США не вірять заявам Росії щодо підриву Каховської ГЕС

Усі новини...
Грузія
Саакашвілі: Готуймося до облаштування грузинсько-українського кордону на річці Псоу
У НАЗК допустили санкції проти Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії
Держдеп відповів на скандальну заяву прем'єра Грузії щодо причини війни РФ проти України
Останні новини
08:07
Попри спротив Польщі і Угорщини країни ЄС домовились про розподіл мігрантів
08:05
Прем’єрка Естонії – про введення військ в Україну: жодна країна не говорила про такі наміри
07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
07:35
Росіяни запустили вночі до 16 ударних БпЛА та 6 крилатих ракет – повітряники
07:29
оновленоРосія ракетами атакувала Житомирщину, загинула людина, є потерпілі
07:08
У Бєлгородській області РФ "працювала ППО" і "вночі багато стріляли" – губернатор
06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
06:04
Трампу висунуто звинувачення за 7 пунктами – адвокат
05:30
Щонайменше на трьох ділянках фронту Сили оборони провели контрнаступальні дії – ISW
04:42
Прем’єр Британії: Путін нас не перечекає, НАТО не здасться
Усі новини...
Реклама: