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Только 40% словаков и 46% болгар верят в нападение РФ на Украину; показатели Венгрии исправились

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 11:02

Опрос общественного мнения показал крайне негативное для Украины изменение общественного мнения отдельных европейских обществ о том, кто виноват в войне в нашей стране.

Данные, которые это подтверждают, содержит исследование авторитетной словацкой аналитической организации GLOBSEC, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Организация заказала репрезентативное социологическое исследование в восьми государствах Центральной и Восточной Европы, а также сравнила его результаты с аналогичным опросом, проводившимся год назад, во второй половине весны 2022 года. Исследование охватило Польшу, Литву, Латвию, Чехию, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию.

За год в большинстве исследуемых государств выросла или осталась почти неизменной доля тех, кто соглашается, что прежде всего Россия ответственна за нападение на Украину.

В прошлом году было только одно государство, где такое мнение поддерживало менее половины граждан – это Венгрия (48%). Сейчас венгерское общество заметно изменило свое мнение, в безосновательное нападение РФ верят более половины – 54% венгров.

Впрочем, катастрофическими оказались показатели двух других государств – Словакии и Болгарии.

 

В Болгарии вера в вину РФ за нападение на Украину упала с 50% до 46%, в Словакии динамика пугает еще больше – этот показатель упал с 51% до 40% и стал наименьшим среди исследуемых государств.

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Президент Словакии ранее уже выразила обеспокоенность усилением пророссийских настроений. Напомним, недавно словацкие спецслужбы разоблачили попытку России фальсифицировать предстоящие парламентские выборы, которые запланированы на сентябрь.

Подробно о причинах таких настроений смотрите в видео "Почему Словакия пророссийская" или читайте в статье о сложном соседе Украины.

Темы: войнаУкраинаСловакияБолгария
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