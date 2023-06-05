В Украине проверили более 50 тысяч укрытий: почти треть – не пригодны

По состоянию на понедельник в Украине полицейские, спасатели и представители местной власти проверили 50 195 укрытий, из которых 32% оказались непригодными к использованию или закрытыми.

Источник: пресс-служба МВД в Telegram

Детали: По состоянию на 5 июня в Украине обследовано 50195 укрытий (79%), из которых:

4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми,

11644 (23% от проверенных) - не пригодны к использованию.

В Киеве, по данным МВД, было обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых:

137 (6% от проверенных) оказались закрытыми,

804 (37% от проверенных) - не пригодны к использованию.

Отмечается, что органы Национальной полиции и ГСЧС, а также представители местной власти продолжают осуществлять проверку укрытий.