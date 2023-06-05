В Украине проверили более 50 тысяч укрытий: почти треть – не пригодны
Понедельник, 5 июня 2023, 13:48
По состоянию на понедельник в Украине полицейские, спасатели и представители местной власти проверили 50 195 укрытий, из которых 32% оказались непригодными к использованию или закрытыми.
Источник: пресс-служба МВД в Telegram
Детали: По состоянию на 5 июня в Украине обследовано 50195 укрытий (79%), из которых:
- 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми,
- 11644 (23% от проверенных) - не пригодны к использованию.
В Киеве, по данным МВД, было обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых:
- 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми,
- 804 (37% от проверенных) - не пригодны к использованию.
Отмечается, что органы Национальной полиции и ГСЧС, а также представители местной власти продолжают осуществлять проверку укрытий.
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