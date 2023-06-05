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В Украине проверили более 50 тысяч укрытий: почти треть – не пригодны

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 июня 2023, 13:48
В Украине проверили более 50 тысяч укрытий: почти треть – не пригодны
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С РАДИО СВОБОДА

По состоянию на понедельник в Украине полицейские, спасатели и представители местной власти проверили 50 195 укрытий, из которых 32% оказались непригодными к использованию или закрытыми.

Источник: пресс-служба МВД в Telegram

Детали: По состоянию на 5 июня в Украине обследовано 50195 укрытий (79%), из которых:

  • 4679 (9% от проверенных) оказались закрытыми,
  • 11644 (23% от проверенных) - не пригодны к использованию.
 

В Киеве, по данным МВД, было обследовано 2156 (48%) укрытий, из которых:

  • 137 (6% от проверенных) оказались закрытыми,
  • 804 (37% от проверенных) - не пригодны к использованию.
 

Отмечается, что органы Национальной полиции и ГСЧС, а также представители местной власти продолжают осуществлять проверку укрытий.

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Темы: укрытие
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