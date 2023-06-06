Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову

В результате российской атаки на центр Харькова вечером 5 июня разрушениям подвергся водопровод в Шевченковском районе.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, цитирует Общественное Харьков

Прямая речь: "Разрушен водопровод. Здесь два водопровода, один имеет диаметр 400, другой - 150. Нам нужно увидеть будет после того, как будет разрешение пиротехников, какие разрушения есть.

Кроме этого, разрушено дорожное покрытие, разбиты жилые дома и офисы - выбиты стекла, окна. Будем обследовать кровлю, потому что считаю, что были осколочные попадания в крыши. Будем работать всю ночь, чтобы до утра локализовать последствия обстрела".

Детали: По словам мэра, сколько жителей Харькова в результате атаки РФ ночью 6 июня не имеют воды, устанавливают: "Сейчас переключают на другой водопровод, будем надеяться, что для людей это не будет заметно".

По данным Терехова, раненых по состоянию на 00:30 нет.

"Это очень знаковая локация, в 2014 году здесь были теракты. Это старая часть города. Военных объектов нет: здесь школа, офисные помещения, жилые дома. Военных объектов быть не может", - сказал Игорь Терехов.

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По словам корреспондента Суспільне Харків, на месте попадания образовалась воронка, которая заполнена водой.

Что предшествовало: В Купянском районе Харьковской области российские оккупанты в результате обстрелов повредили трубопровод с аммиаком, в Харькове зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах.