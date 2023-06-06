В Белом доме ответили, планируют ли отправить Украине больше Patriot
Обеспечение Украины системами противовоздушной обороны остается приоритетом для США.
Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопрос о возможной отправке в Украину больше комплексов Patriot, о чем ранее просил президент Владимир Зеленский.
"Противовоздушная оборона остается на первом месте в перечне тех сил и средств, которыми мы и в дальнейшем будем обеспечивать Украину", – сказал Кирби.
Он отметил, что комплексов Patriot "не так много, ни в нашем арсенале, ни в арсеналах стран, которые их приобрели".
"И мы знаем, насколько хорошо работают Patriot в Украине, и именно поэтому на прошлой неделе мы предоставили дополнительные противоракеты. Все, что я могу сказать, это то, что мы будем сохранять приоритет в этом и в дальнейшем. И я просто не хочу опережать объявления", – добавил Кирби.
Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.
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