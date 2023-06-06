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В Белом доме ответили, планируют ли отправить Украине больше Patriot

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 11:39

Обеспечение Украины системами противовоздушной обороны остается приоритетом для США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопрос о возможной отправке в Украину больше комплексов Patriot, о чем ранее просил президент Владимир Зеленский.

"Противовоздушная оборона остается на первом месте в перечне тех сил и средств, которыми мы и в дальнейшем будем обеспечивать Украину", – сказал Кирби.

Он отметил, что комплексов Patriot "не так много, ни в нашем арсенале, ни в арсеналах стран, которые их приобрели".

"И мы знаем, насколько хорошо работают Patriot в Украине, и именно поэтому на прошлой неделе мы предоставили дополнительные противоракеты. Все, что я могу сказать, это то, что мы будем сохранять приоритет в этом и в дальнейшем. И я просто не хочу опережать объявления", – добавил Кирби.

Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

Смотрите видео "Европейской правды": "Коалиция Patriot": что получил Зеленский на саммите в Молдове

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Темы: PatriotСШАУкраина
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