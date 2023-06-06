Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ по Крыму и Донбассу

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 12:15

В Международном суде ООН начались слушания в рамках рассмотрения по существу иска Украины против России в связи с нарушением двух конвенций ООН, который Украина подала в 2017 году.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" в Гааге.

Речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)".

Реклама:

6 июня во Дворце мира в Гааге начался первый раунд слушаний, в этот день свои устные аргументы приводит украинская сторона. Запланировано две сессии продолжительностью по 3 часа каждая.

Российская сторона будет представлять свои аргументы в четверг 8 июня.

Второй раунд представления аргументов состоится 12 и 14 июня соответственно.

ВИДЕО ДНЯ

Украинскую делегацию возглавляет Антон Кориневич – посол по особым поручениям в МИД, главный представитель Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ. Его заместителем является Оксана Золотарева, директор Департамента международного права МИД Украины.

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года. В нем Киев аргументирует, что Россия нарушила первую конвенцию, вооружая вооруженные группировки своих марионеточных "республик" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и вторую – своей политикой в отношении нерусских этнических групп в оккупированном Крыму.

Уже в апреле 2017 года Суд вынес промежуточное решение, обязав Россию не ограничивать возможности крымских татар сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В ноябре 2019 года Суд отклонил все аргументы России относительно юрисдикции суда и приемлемости дела, что стало полной победой Украины на том этапе рассмотрения.

О нем "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Победа полная, но не последняя".

Темы: ООНсудУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ООН
Anadolu: ООН предлагает подключить "дочку" Россельхозбанка к SWIFT и разблокировать активы роскомпаний
В Совбезе ООН считают, что переговоры с РФ должны базироваться на выводе войск из Украины
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: