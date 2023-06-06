В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против РФ по Крыму и Донбассу

В Международном суде ООН начались слушания в рамках рассмотрения по существу иска Украины против России в связи с нарушением двух конвенций ООН, который Украина подала в 2017 году.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" в Гааге.

Речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)".

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6 июня во Дворце мира в Гааге начался первый раунд слушаний, в этот день свои устные аргументы приводит украинская сторона. Запланировано две сессии продолжительностью по 3 часа каждая.

Российская сторона будет представлять свои аргументы в четверг 8 июня.

Второй раунд представления аргументов состоится 12 и 14 июня соответственно.

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Украинскую делегацию возглавляет Антон Кориневич – посол по особым поручениям в МИД, главный представитель Украины в вопросах, касающихся международного юридического преследования РФ. Его заместителем является Оксана Золотарева, директор Департамента международного права МИД Украины.

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года. В нем Киев аргументирует, что Россия нарушила первую конвенцию, вооружая вооруженные группировки своих марионеточных "республик" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и вторую – своей политикой в отношении нерусских этнических групп в оккупированном Крыму.

Уже в апреле 2017 года Суд вынес промежуточное решение, обязав Россию не ограничивать возможности крымских татар сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В ноябре 2019 года Суд отклонил все аргументы России относительно юрисдикции суда и приемлемости дела, что стало полной победой Украины на том этапе рассмотрения.

О нем "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Победа полная, но не последняя".