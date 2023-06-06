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Западные журналисты предположили, что разрушить ГЭС мог не подрыв

Станислав ПогориловВторник, 6 июня 2023, 13:29
Западные журналисты предположили, что разрушить ГЭС мог не подрыв
Фото: Christopher Miller

Журналисты ведущих зарубежных изданий, основываясь на сделанных до прорыва Каховской ГЭС спутниковых снимках, предположили, что плотина могла разрушиться не в результате подрыва, а из-за полученных ранее повреждений. В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что именно оккупанты заминировали гидроэлектростанцию, взорвали ее и назвал действия россиян экоцидом.

Источник: Журналісти Кристофер Миллер из  Financial Times, Эван Хилл из The Washington Post, Оливер Кэррол из The Economist

Детали: В частности, Миллер указывает на то, что сделанные 5 июня спутниковые снимки Maxar показали недавние повреждения шлюзов дамбы Новая Каховка и участка дороги, проходящей через них.

В то же время Хилл обращает внимание на то, что незадолго до прорыва плотины уровень воды в Каховском водохранилище достиг беспрецедентных уровней. Как писала The New York Times, это могло произойти из-за того, что Россия, которая контролировала ГЭС, держала открытыми слишком мало шлюзов.

При этом журналист The Economist Оливер Кэррол пишет, что очевидцы рассказали изданию об "оглушительном взрыве", который был слышен утром в Каховке.

Предыстория:

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Темы: Каховская ГЭСвзрывХерсонская областьвойна
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