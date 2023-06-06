Западные журналисты предположили, что разрушить ГЭС мог не подрыв
Журналисты ведущих зарубежных изданий, основываясь на сделанных до прорыва Каховской ГЭС спутниковых снимках, предположили, что плотина могла разрушиться не в результате подрыва, а из-за полученных ранее повреждений. В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что именно оккупанты заминировали гидроэлектростанцию, взорвали ее и назвал действия россиян экоцидом.
Источник: Журналісти Кристофер Миллер из Financial Times, Эван Хилл из The Washington Post, Оливер Кэррол из The Economist
Детали: В частности, Миллер указывает на то, что сделанные 5 июня спутниковые снимки Maxar показали недавние повреждения шлюзов дамбы Новая Каховка и участка дороги, проходящей через них.
Satellite images made by @Maxar on June 5 showed recent damage to the Nova Khakova dam’s sluice gates and a section of roadway running across it. Before images (1 and 3) made on May 28. After images (2 and 4) made June 5, around 12:15pm. pic.twitter.com/Qi7dY6M2yM— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 6, 2023
В то же время Хилл обращает внимание на то, что незадолго до прорыва плотины уровень воды в Каховском водохранилище достиг беспрецедентных уровней. Как писала The New York Times, это могло произойти из-за того, что Россия, которая контролировала ГЭС, держала открытыми слишком мало шлюзов.
Prior to whatever happened overnight, the Kakhovka Reservoir had reached unprecedentedly high levels. This was likely due to Russian forces keeping too few gates open, the NYT reported, just months after letting the reservoir sink to historic lows: https://t.co/g9sGjPNTt9 pic.twitter.com/mKuGFakb3M— Evan Hill (@evanhill) June 6, 2023ВИДЕО ДНЯ
При этом журналист The Economist Оливер Кэррол пишет, что очевидцы рассказали изданию об "оглушительном взрыве", который был слышен утром в Каховке.
Eyewitnesses told us that there was a deafening explosion from #Kakhovka in the early morning, with sky turned to white and windows breaking as far as 80 km away.— Oliver Carroll (@olliecarroll) June 6, 2023
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что у российских захватчиков не выдержали нервы в ожидании контрнаступления ВСУ, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.
- Вооруженные силы Украины заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена причастных.
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