В Николаеве после подрыва ГЭС вода поднялась на 23 см и остановилась
Вторник, 6 июня 2023, 17:20
После подрыва Каховской гидроэлектростанции и разлива воды из Каховского водохранилища в городе Николаев уровень воды поднялся на 23 сантиметра и пока остановился на этой отметке.
Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "По состоянию на 14:00 уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см. Хорошая новость: в течение часа, то есть до 15:00, изменений не произошло. Следим за ситуацией дальше. Сейчас угрозы подтопления нет".
Детали: Позже Сенкевич сообщил, что и по состоянию на 16:00 поднятия уровня воды в акватории Николаева не зафиксировано.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что у российских захватчиков не выдержали нервы в ожидании контрнаступления ВСУ, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.
- Вооруженные силы Украины заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена вероятных причастных.
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