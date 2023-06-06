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В Николаеве после подрыва ГЭС вода поднялась на 23 см и остановилась

Елена РощинаВторник, 6 июня 2023, 17:20

После подрыва Каховской гидроэлектростанции и разлива воды из Каховского водохранилища в городе Николаев уровень воды поднялся на 23 сантиметра и пока остановился на этой отметке. 

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 14:00 уровень воды в акватории Николаева поднялся на 23 см. Хорошая новость: в течение часа, то есть до 15:00, изменений не произошло. Следим за ситуацией дальше. Сейчас угрозы подтопления нет".

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Детали: Позже Сенкевич сообщил, что и по состоянию на 16:00 поднятия уровня воды в акватории Николаева не зафиксировано.

Предыстория:

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Темы: НиколаевКаховская ГЭС
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