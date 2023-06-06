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Новое проевропейское правительство Болгарии подтвердило, что будет помогать Украине оружием

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 22:17

Новоназначенный министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поддерживает военную помощь Украине на фоне ее контрнаступления против российских сил.

Слова Тагарева цитирует агентство БТА, пишет "Европейская правда".

Очерчивая приоритеты работы Минобороны Болгарии, новый министр отдельно упомянул о безопасности в Черноморском регионе и полномасштабной войне России против Украины.

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"Мы будем иметь безопасность, когда последний оккупант покинет границу Украины, а агрессивные намерения Кремля будут заблокированы. Только так можно гарантировать наш регион и наше будущее", – отметил Тагарев.

"Мы должны сделать все необходимое как для укрепления нашей обороноспособности, так и для оказания помощи Украине, чтобы она могла продолжить контрнаступление, которое она, очевидно, начала, и освободить свои территории. Мы должны сделать это в рамках решений (Европейского – ред.) Союза и решений Национального собрания", – подчеркнул он.

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. И неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.

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Напомним, парламент Болгарии во вторник одобрил правительство во главе с премьер-министром, академиком Николаем Денковым, которое будет работать следующие девять месяцев по согласованию между двумя крупнейшими парламентскими блоками – ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

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Темы: Болгарияпомощь Украинеоружие
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