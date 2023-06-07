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Президент Сербии не против поставок боеприпасов в Украину

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 07:47
Президент Сербии не против поставок боеприпасов в Украину
ВУЧИЧ, ФОТО: TWITTER ЕП

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину, что является признаком того, что верный балканский союзник России разворачивается на запад.

Об этом Вучич сказал в интервью Financial Times, передает "Европейская правда".

Александар Вучич традиционно поддерживает Москву и отказывается присоединиться к западным санкциям против России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Но президент Сербии изменил свою позицию, заявив, что ему известно о сообщениях правительства США о том, что сербские боеприпасы попадают в Украину через посредников, и что он не намерен этому препятствовать.

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"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая альтернатива для нас? Не производить их? Не продавать их?" – сказал Вучич.

По словам трех западных дипломатов в регионе, канал, по которому сербские боеприпасы поставляются на украинский фронт, стал решающим фактором заметных изменений, поскольку США, НАТО и ЕС поддержали Сербию во время недавней напряженности в Косово.

Отвечая на вопрос, был ли это сознательный шаг, направленный на получение одобрения западных столиц, Вучич утверждает, что Белград пытался действовать "нейтрально".

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"Но я не дурак. Я осознаю, что часть оружия может оказаться в Украине" – отметил он.

Вучич признал, что ходит по тонкой линии между Москвой и западными государствами, но заявил, что не будет помогать российским военным усилиям. "Мы присоединились ко всем резолюциям ООН", – сказал он, имея в виду заявления ООН, осуждающие полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы присоединяемся к запрету реэкспорта, например, технологий двойного использования в беспилотниках. . . Мы не будем хабом для реэкспорта чего-то в Россию", – подчеркнул президент Сербии.

Он добавил, что времена, когда он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным каждые три месяца, прошли, отметив, что уже год не контактирует с Кремлем, кроме как принимает посетителей из Москвы. "Такого раньше никогда не было", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Вучич провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Вучич также сказал, что разговор с Зеленским не повлиял на позицию Сербии относительно введения санкций против РФ.

Темы: СербияУкраинаоружие
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