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Суд ЕС отклонил иск соратника Лукашенко, требовавшего отменить санкции

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 11:20
Суд ЕС отклонил иск соратника Лукашенко, требовавшего отменить санкции
Фото: Getty Images

Суд ЕС отклонил иск приближенного к самопровозглашенному президенту Беларуси бизнесмена Александра Шакутина, который добивался отмены введенных против него санкций.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

"Фактические доказательства, предоставленные Советом ЕС, достаточно конкретны, точны и последовательны, чтобы установить, что господин Шакутин получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его", – постановил суд.

После президентских выборов 2020 года в Беларуси, которые были признаны Советом ЕС такими, которые не соответствовали международным стандартам и были омрачены репрессиями против независимых кандидатов и жестоким разгоном мирных протестующих, Совет Евросоюза подготовил новый цикл ограничительных мер в отношении Беларуси.

Он, в частности, дополнил список лиц, которым запрещен въезд в страну и чьи средства и экономические ресурсы замораживаются.

Среди лиц, чьи имена были добавлены в этот список, есть гражданин Беларуси Александр Шакутин.

Совет ЕС определил его, в частности, как одного из ведущих бизнесменов, действующих в Беларуси, с бизнес-интересами в строительстве, машиностроении и в строительном, машиностроительном и сельскохозяйственном секторах, а также как получившего выгоду от приватизации во время пребывания Лукашенко на посту президента.

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Шакутин обратился в Генеральный суд с заявлением об отмене наложенных на него ограничительных мер.

В сегодняшнем решении Генеральный суд отклонил иск Шакутина и, таким образом, оставил в силе ограничительные меры, наложенные на него.

Ранее сообщалось, что работа над новыми санкциями Европейского Союза против Беларуси затормозилась, поскольку некоторые страны Западной Европы стремятся взамен отменить некоторые уже введенные ограничения на белорусские калийные удобрения.

Темы: БеларусьсанкцииЕС
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