За сутки Каховское водохранилище обмелело на 1 метр, на Херсонщине средний уровень подтопления − 5,6 м

Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м − за минувшие сутки водохранилище обмелело почти на 1 м, уровень воды продолжает падать.

Источник: Укргидроэнерго, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Дословно Укрэнерго: "За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр. В настоящее время продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом".

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Детали: Сообщается, что сейчас Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго прорабатывают возможные сценарии для уменьшения негативных последствий разрушения Каховской ГЭС.

В частности, корректируют режим работы гидроэлектростанций и накапливают воду выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада, чтобы уменьшить подтопление на юге страны.

Также с проектным институтом Укргидропроект прорабатывают проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до подрыва.

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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления составляет 5,61 метра.

Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% − правобережье и 68% − левый берег. Продолжается эвакуация.

Он добавил, что люди на Херсонщине уставшие, но сейчас обеспечены всем необходимым и многие жители выезжать из области не желают.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 8:00 в акватории Николаева вода поднялась на 97 см.

Сейчас администрации районов обследуют территорию города. В отдельных низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов.

Также, по словам мэра, работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек.

"Сейчас работают на ул. Лазурной. Подвалы сухие, но в случае чего, будем откачивать воду мотопомпами. Прошу всех николаевцев быть внимательными и обходить подтопленные места! Берегите себя!", − подытожил Сенкевич.

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