Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки Каховское водохранилище обмелело на 1 метр, на Херсонщине средний уровень подтопления − 5,6 м

Ирина БалачукЧетверг, 8 июня 2023, 09:00
За сутки Каховское водохранилище обмелело на 1 метр, на Херсонщине средний уровень подтопления − 5,6 м
Уничтоженная Каховская ГЭС и затопленные территории Херсонщины. Фото ТАСС

Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м − за минувшие сутки водохранилище обмелело почти на 1 м, уровень воды продолжает падать.

Источник: Укргидроэнерго, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram 

Дословно Укрэнерго: "За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр. В настоящее время продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом".

Детали: Сообщается, что сейчас Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго прорабатывают возможные сценарии для уменьшения негативных последствий разрушения Каховской ГЭС. 

В частности, корректируют режим работы гидроэлектростанций и накапливают воду выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада, чтобы уменьшить подтопление на юге страны.

Также с проектным институтом Укргидропроект прорабатывают проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до подрыва. 

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления составляет 5,61 метра.

ВИДЕО ДНЯ

Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% − правобережье и 68% − левый берег. Продолжается эвакуация.

Он добавил, что люди на Херсонщине уставшие, но сейчас обеспечены всем необходимым и многие жители выезжать из области не желают.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 8:00 в акватории Николаева вода поднялась на 97 см.

Сейчас администрации районов обследуют территорию города. В отдельных низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов.

Также, по словам мэра, работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек.

"Сейчас работают на ул. Лазурной. Подвалы сухие, но в случае чего, будем откачивать воду мотопомпами. Прошу всех николаевцев быть внимательными и обходить подтопленные места! Берегите себя!", − подытожил Сенкевич.

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС 

"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

Предыстория:

Темы: Каховская ГЭСХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним

фото, видеоПодробности об освобожденных: пленные "Вагнера" и "кадыровцев", с неподтвержденным статусом

МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, представители посетили Херсонщину – Зеленский

обновленоРоссияне обстреляли эвакуацию с левобережья Херсонщины: 3 погибших, 23 травмированных

фотоУкраина вернула 95 пленных: из Мариуполя, из-под Бахмута, острова Змеиный

Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян: среди них судьи КС РФ

Все новости...
Каховская ГЭС
Украина и ООН договорились об эвакуации на оккупированном Левобережье: РФ должна дать доступ
Зеленский побывал на затопленном юге страны
Пограничники показали последствия подрыва Каховской ГЭС с высоты
Последние новости
02:15
Вилкул: Или экономим, или через месяц 70% Кривого Рога останется без воды
01:21
На оккупированном юге Украины враг устанавливает камеры для борьбы с партизанами – ЦНС
00:46
Оккупанты заявили о взрывах в Токмаке и Мелитополе
00:15
Обстрелы Сумщины: за сутки – 30 "прилетов", есть разрушения
23:56
видеоВ РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним
23:41
Главной фигурантке коррупционного скандала в Европарламенте разрешили появиться на сессии ЕП
23:34
В Украине проверили почти все укрытия: треть закрыты или непригодны
23:21
Зеленский поговорил с Дудой: Понимаем важность шагов НАТО по гарантиям для Украины
23:00
фото, видеоПодробности об освобожденных: пленные "Вагнера" и "кадыровцев", с неподтвержденным статусом
22:31
"Им остается жить час, а они пишут – Слава Украине". Рассказы из затопленной Херсонщины
Все новости...
Реклама: