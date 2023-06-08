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"Организация объединенных ничтожеств": возле Офиса ООН в Киеве проходит акция протеста

Ирина БалачукЧетверг, 8 июня 2023, 10:14
Организация объединенных ничтожеств: возле Офиса ООН в Киеве проходит акция протеста
Фото Дмитрия Ларина, УП

Утром 8 июня около сотни человек собрались на акцию протеста возле Представительства ООН в Киеве.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Участники акции скандируют "Позор" и "Долой Россию из ООН". Они также сбросили русскоязычные книги у входа в Офис ООН. 

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Фото Дмитрия Ларина, УП
 
Фото Дмитрия Ларина, УП

Люди держат плакаты с надписями на английском и украинском: "Россия − террористическое государство", "ООН, кровь на ваших руках", "Русский язык − язык насилия", "Остановите экоцид", "Террористам в ООН не место", "Организация объединенных ничтожеств", "Молчание − поддержка терроризма".

 
Фото Дмитрия Ларина, УП
 
Фото Дмитрия Ларина, УП

Акция проходит мирно, никаких столкновений сейчас нет, на месте присутствуют правоохранители. 

 
Фото Дмитрия Ларина, УП

Що було раніше: Президент Володимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться. 

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: ООНКиевКаховская ГЭС
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