"Организация объединенных ничтожеств": возле Офиса ООН в Киеве проходит акция протеста

Утром 8 июня около сотни человек собрались на акцию протеста возле Представительства ООН в Киеве.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Участники акции скандируют "Позор" и "Долой Россию из ООН". Они также сбросили русскоязычные книги у входа в Офис ООН.

Фото Дмитрия Ларина, УП

Фото Дмитрия Ларина, УП

Люди держат плакаты с надписями на английском и украинском: "Россия − террористическое государство", "ООН, кровь на ваших руках", "Русский язык − язык насилия", "Остановите экоцид", "Террористам в ООН не место", "Организация объединенных ничтожеств", "Молчание − поддержка терроризма".

Фото Дмитрия Ларина, УП

Фото Дмитрия Ларина, УП

Акция проходит мирно, никаких столкновений сейчас нет, на месте присутствуют правоохранители.

Фото Дмитрия Ларина, УП

Що було раніше: Президент Володимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.

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