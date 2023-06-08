"Организация объединенных ничтожеств": возле Офиса ООН в Киеве проходит акция протеста
Утром 8 июня около сотни человек собрались на акцию протеста возле Представительства ООН в Киеве.
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события
Детали: Участники акции скандируют "Позор" и "Долой Россию из ООН". Они также сбросили русскоязычные книги у входа в Офис ООН.
Люди держат плакаты с надписями на английском и украинском: "Россия − террористическое государство", "ООН, кровь на ваших руках", "Русский язык − язык насилия", "Остановите экоцид", "Террористам в ООН не место", "Организация объединенных ничтожеств", "Молчание − поддержка терроризма".
Акция проходит мирно, никаких столкновений сейчас нет, на месте присутствуют правоохранители.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.
Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС
"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.