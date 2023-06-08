На Западе обсуждают возможную отправку Украине истребителей F-18 вместе с F-16 – Politico

На Западе обсуждают возможности передачи Украине "десятков" истребителей F-18 вместе с самолетами F-16, поставки которых уже согласованы.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

По данным издания, украинская делегация ставила вопрос о поставках F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре на прошлой неделе.

Отмечается, что Украина может получить "десятки старых, но исправных F-18", которые вскоре будут доступны для экспорта.

Издание напоминает, что Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия переходят с F-18 на F-35.

В то же время, по данным Politico, до реализации этого плана еще далеко, однако "разговоры об оружии имеют привычку превращаться в поставки".

F/A-18 – американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. На сегодня является основным боевым самолетом ВМС США. Находится также на вооружении ряда стран Европы и Азии. В ряде источников самолет упоминается как F-18, но такое обозначение было отменено в 1982 году и пока не является официальным.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что несколько государств так называемой коалиции истребителей передали Украине конкретные предложения о предоставлении F-16.

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли восемь европейских стран – Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.