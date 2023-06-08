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Украинские войска ведут активные действия в районе Бахмута, идут бои – Минобороны

Александр ШумилинЧетверг, 8 июня 2023, 16:37
Украинские войска ведут активные действия в районе Бахмута, идут бои – Минобороны

По состоянию на 8 июня украинская армия ведет активные действия на Бахмутском направлении, где кое-где враг пытается перейти в наступление.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Дословно: "На Бахмутском направлении ведутся активные действия наших войск. Продолжаются бои. Кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно".

Детали: Маляр добавила, что на Купянском и Шахтерском направлениях враг наносит авиационные удары и прибегает к обстрелам, а на Авдеевском и Лиманском направлениях делает попытки наступать, но безуспешно.

На Юге, по словам Маляр, продолжаются бои за Великую Новоселку на Новопаловском направлении, а на Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне.

Предыстория:

  • Ранее Третья штурмовая бригада сообщила, что вокруг Бахмута за последние сутки они отбросили врага с территорий объемом 1,8 км вдоль фронтовой линии, и на 1,2 км в глубину фронта.

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Темы: МинобороныБахмут
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