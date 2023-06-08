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Українські війська ведуть активні дії в районі Бахмута, тривають бої – Міноборони

Олександр ШумілінЧетвер, 8 червня 2023, 16:37
Українські війська ведуть активні дії в районі Бахмута, тривають бої – Міноборони

Станом на 8 червня українська армія веде активні дії на Бахмутському напрямку, де подекуди ворог намагається перейти у наступ.

Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Дослівно: "На Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно".

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Деталі: Маляр додала, що на Куп’янському і Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційні удари і вдається до обстрілів, а на Авдіївському та Лиманському напрямках робить спроби наступати, але безуспішно.

На Півдні, за словами Маляр, тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку, а на Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Третя штурмова бригада повідомила, що довкола Бахмута за останню добу вони відкинули ворога з територій обсягом 1,8 км вздовж фронтової лінії, та на 1,2 км у глибину фронту.

Теми: МіноборониБахмут
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