Генштаб: Оккупанты расселяют эвакуированных рядом с военными, чтобы прикрыться гражданскими

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает информацией, что российские захватчики расселяют людей, которых эвакуировали из оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, в тех же зданиях, где размещены военнослужащие.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 8 июня

Дословно: "В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения.

Таким образом, захватчики пытаются обезопасить себя, прикрываясь гражданским населением".

Предыстория: