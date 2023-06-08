Генштаб: Оккупанты расселяют эвакуированных рядом с военными, чтобы прикрыться гражданскими
Четверг, 8 июня 2023, 18:57
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает информацией, что российские захватчики расселяют людей, которых эвакуировали из оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, в тех же зданиях, где размещены военнослужащие.
Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 8 июня
Дословно: "В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения.
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Таким образом, захватчики пытаются обезопасить себя, прикрываясь гражданским населением".
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, которую они захватили в первый же день полномасштабного вторжения. Россияне разрушили машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Подрыв Каховской ГЭС привел к техногенной экологической катастрофе. Вода из водохранилища начала затапливать города и села.
- Штаб по ликвидации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС ищет пути для эвакуации украинских граждан с левого берега Херсонской области, который находится под оккупацией.
- С временно оккупированного Левобережья Херсонщины удалось спасти семью, которая спасалась от воды на крыше дома после подрыва Каховской ГЭС.
- 7 июня Генштаб ВСУ информировал, что в оккупированном селе Казачьи Лагери Херсонской области российские захватчики заблокировали все возможные пути выезда и запретили эвакуацию, несмотря на затопление территорий из-за подрыва Каховской ГЭС.
- Российские диверсионные группы пытались попасть на правый берег Днепра как гражданские под предлогом эвакуации.
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