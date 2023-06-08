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Генштаб: Оккупанты расселяют эвакуированных рядом с военными, чтобы прикрыться гражданскими

Елена РощинаЧетверг, 8 июня 2023, 18:57

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает информацией, что российские захватчики расселяют людей, которых эвакуировали из оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, в тех же зданиях, где размещены военнослужащие. 

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 8 июня

Дословно: "В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения. 

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Таким образом, захватчики пытаются обезопасить себя, прикрываясь гражданским населением".

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Темы: Херсонская областьКаховская ГЭСвойнаГенштаб
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