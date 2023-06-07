Пьяные российские военные заблокировали все пути эвакуации из Казачьих Лагерей – Генштаб ВСУ
В оккупированном селе Казачьи Лагеря Херсонской области российские захватчики заблокировали все возможные пути выезда и запретили эвакуацию, несмотря на затопление территорий из-за подрыва Каховской ГЭС.
Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 7 июня
Дословно Генштаб ВСУ: "Российская Федерация не занимается проблемами местного населения на захваченных территориях, способна на любые преступления и масштабные разрушения.
Так, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, жители поселка Казачьи Лагеря, которые оказались в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупационной так называемой власти и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта.
Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути покидания города и запретили эвакуацию".
Детали: Кроме того, в городе Голая Пристань Херсонской области оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из квартир и сами располагаются в них.
На крышах этих зданий захватчики обустраивают огневые позиции.
Напомним: Украинские военные записали видео с дрона о том, как на оккупированной части Херсонской области на крыше затопленного дома спасаются люди. Женщину и двоих детей из-под оккупированных Олешек россияне не эвакуировали более суток.
Украинские власти ищут пути для эвакуации украинских граждан с левого берега Херсонской области, который находится под оккупацией.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, которую они захватили в первый же день полномасштабного вторжения. Россияне разрушили машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской АЄС.
- Подрыв Каховской ГЭС привел к техногенной экологической катастрофе. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции в реку Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинного масла, также начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации Украины, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена вероятных причастных.
- Россия обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов ответил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС.
- Украинские прокуроры открыли дело об экоциде по факту подрыва Каховской ГЭС.
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