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Пьяные российские военные заблокировали все пути эвакуации из Казачьих Лагерей – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 7 июня 2023, 18:58
Пьяные российские военные заблокировали все пути эвакуации из Казачьих Лагерей – Генштаб ВСУ
Казачьи Лагеря, фото с "Олешки онлайн" - 05542online.com

В оккупированном селе Казачьи Лагеря Херсонской области российские захватчики заблокировали все возможные пути выезда и запретили эвакуацию, несмотря на затопление территорий из-за подрыва Каховской ГЭС.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 7 июня

Дословно Генштаб ВСУ: "Российская Федерация не занимается проблемами местного населения на захваченных территориях, способна на любые преступления и масштабные разрушения. 

Так, после подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, жители поселка Казачьи Лагеря, которые оказались в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупационной так называемой власти и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. 

Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути покидания города и запретили эвакуацию".

Детали: Кроме того, в городе Голая Пристань Херсонской области оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из квартир и сами располагаются в них. 

На крышах этих зданий захватчики обустраивают огневые позиции.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Украинские военные записали видео с дрона о том, как на оккупированной части Херсонской области на крыше затопленного дома спасаются люди. Женщину и двоих детей из-под оккупированных Олешек россияне не эвакуировали более суток.

Украинские власти ищут пути для эвакуации украинских граждан с левого берега Херсонской области, который находится под оккупацией.

Предыстория: 

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Темы: Херсонская областьэвакуацияКаховская ГЭСГенштаб
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