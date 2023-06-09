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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы

"Украинская правда"Пятница, 9 июня 2023, 00:32
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
фото Федорова

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в четверг, 8 июня, прогремели взрывы.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, мэр Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь Андрющенко: "Бердянцы рассказывают, что слышали один громкий взрыв, после которого начался громкий гул.

Горит заправочная станция напротив хлебокомбината".

Детали: Также Андрющенко сообщил, что оккупанты перевозят технику из порта на гору. Возможно, на выезд из города.

Кроме того, по его словам, россияне в небо подняли вертолеты.

"Пропогандистские сми никак не комментируют ситуацию", – добавил Андрющенко.

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Темы: Бердянсквзрывпожар
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