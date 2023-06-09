В оккупированном Бердянске прогремели взрывы
Пятница, 9 июня 2023, 00:32
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в четверг, 8 июня, прогремели взрывы.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, мэр Мелитополя Иван Федоров
Прямая речь Андрющенко: "Бердянцы рассказывают, что слышали один громкий взрыв, после которого начался громкий гул.
Горит заправочная станция напротив хлебокомбината".
Детали: Также Андрющенко сообщил, что оккупанты перевозят технику из порта на гору. Возможно, на выезд из города.
Кроме того, по его словам, россияне в небо подняли вертолеты.
"Пропогандистские сми никак не комментируют ситуацию", – добавил Андрющенко.
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