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Вода на Херсонщине наконец начинает спадать: за ночь на 20 см − глава ОВА

Ирина БалачукПятница, 9 июня 2023, 09:01
Вода на Херсонщине наконец начинает спадать: за ночь на 20 см − глава ОВА
Фото МВС

Уровень подтопления в Херсонской области наконец начал уменьшаться − за минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, продолжается эвакуация людей и животных.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "По оперативной ситуации: в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 м, по Херсону − 5,35 м. Уже видим, что на 20 см за ночь вода спала.

Предварительно на сегодняшнее утро затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах Херсонщины.

На утро эвакуировали 2 352 человека. Спасаем и друзей наших меньших − эвакуированы около 550 животных".

Детали: Глава ОВА призвал всех, кто находится в зоне подтопления выезжать, а не пытаться пересидеть, потому что так люди подвергают себя опасности. Он заверил, что власть поможет с эвакуацией, расселением и материальной помощью.

Прямая речь Прокудина: "Все службы работают круглосуточно, каждый держит свой фронт − и никто не жалуется. Единственное, чего нам не хватает − это только времени. 24 часов в сутки мало, чтобы решить все вопросы. Но мы создали колл-центр 0 800 101 102, который оперативно будет принимать все звонки".

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Детали: Херсонская ОВА также призвала всех волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, пока воздержаться от посещения Херсона. Просьба связана с тем, что из-за постоянных российских обстрелов ситуация с безопасностью в городе ухудшилась.

"При необходимости мы отдельно сообщим, если будет потребность в такой помощи! Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий", − отметили в ОВА.

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Темы: Херсонская областьКаховская ГЭС
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