Вода на Херсонщине наконец начинает спадать: за ночь на 20 см − глава ОВА
Уровень подтопления в Херсонской области наконец начал уменьшаться − за минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, продолжается эвакуация людей и животных.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "По оперативной ситуации: в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 м, по Херсону − 5,35 м. Уже видим, что на 20 см за ночь вода спала.
Предварительно на сегодняшнее утро затоплено 3 624 дома в 32 населенных пунктах Херсонщины.
На утро эвакуировали 2 352 человека. Спасаем и друзей наших меньших − эвакуированы около 550 животных".
Детали: Глава ОВА призвал всех, кто находится в зоне подтопления выезжать, а не пытаться пересидеть, потому что так люди подвергают себя опасности. Он заверил, что власть поможет с эвакуацией, расселением и материальной помощью.
Прямая речь Прокудина: "Все службы работают круглосуточно, каждый держит свой фронт − и никто не жалуется. Единственное, чего нам не хватает − это только времени. 24 часов в сутки мало, чтобы решить все вопросы. Но мы создали колл-центр 0 800 101 102, который оперативно будет принимать все звонки".
Детали: Херсонская ОВА также призвала всех волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, пока воздержаться от посещения Херсона. Просьба связана с тем, что из-за постоянных российских обстрелов ситуация с безопасностью в городе ухудшилась.
"При необходимости мы отдельно сообщим, если будет потребность в такой помощи! Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий", − отметили в ОВА.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.
- Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.